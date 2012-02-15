В КГГА обещают наказать обидчиков журналистки Романюк

Виновные в избиении журналистки «Ропортеров без границ» Оксаны Романюк будут наказаны.

Об этом, как сообщает Цензор.нет, заявил член спецкомиссии КГГА, руководитель организации "Гражданский корпус" Роман Солодкий.

- Мы пригласим Оксану Романюк на пятничное заседание нашей комиссии. Это дело находится на личном контроле начальника главного управления промышленности КГГА Людмилы Денисюк, которая является главой комиссии. Могу сказать, что виновные в избиении журналистки будут наказаны. Кроме того, установлено, что при строительстве объекта, возле которого произошел инцидент, были грубо нарушены технические условия. Соответствующую документацию мы передадим в комиссию по демонтажу, - отметил Роман Солодкий.

Напомним, что инцидент произошел ночью с 6 на 7 февраля, когда неизвестные лица проводили строительные работы под домом на проспекте Свободы, 24 в Киеве. Против застройки вышли протестировать несколько жителей, в том числе и Оксана Романюк. В завязавшейся драке журналистку ударили в лицо.