Врачи ушли от Тимошенко глубокой ночью - в 3.30

Сегодня комиссия в составе иностранных и украинских медицинских специалистов продолжит обследование экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Юрий ЧУМАК.

Он заметил, что члены комиссии, которые вчера начали осмотр Ю.ТИМОШЕНКО, покинули территорию Качановской колонии сегодня около 3.30.

По данным Ю.ЧУМАКА, сегодня же около 12.00 члены комиссии вернутся в колонию для того, чтобы продолжить обследование экс-премьера. При этом он заметил, что, вероятнее всего, немецкие члены комиссии уже отбыли из Украины, поэтому обследование будет продолжено без их участия.

Ю.ЧУМАК отметил, что на данное время он не владеет даже предварительной информацией о результатах первичного обследования Ю.ТИМОШЕНКО, а также не может подтвердить то, что немецкие врачи оставили в запечатанном конверте заключение медосмотра.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украину для независимого обследования Ю.ТИМОШЕНКО прибыли специалисты из Германии и Канады.

14 февраля медицинская комиссия прибыла в Харьков. Около 17.00 после продолжительных переговоров Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на участие в обследовании специалистов Министерства здравоохранения Украины. По данным начальника Государственной пенитенциарной службы Александра ЛИСИЦКОВА, комиссия получила письменное согласие Ю.ТИМОШЕНКО на обследование всеми специалистами.

Руководитель медицинской комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО не смогла сказать, сколько времени необходимо для проведения первичного осмотра экс-премьера. Она заметила, что врачи не ограничены во времени.