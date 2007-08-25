Сергей Тигипко не спешит возвращаться в политику, хотя...

Экс-вице-премьер, министр экономики, глава Нацбанка, ныне председатель правления АКБ "ТАС-Комерцбанк" Сергей ТИГИПКО не исключает своего возвращения в политику.

Об этом он сказал в интервью журналу «Профиль», обновленный номер которого вышел сегодня.

“Исключать своего возвращения в политику я не могу, но и говорить о каких-то сроках не готов. Мне еще надо “наесться” бизнесом”, - отметил С.ТИГИПКО.

Оценивая сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине, С.ТИГИПКО выразил мнение, что досрочные парламентские выборы являются положительным моментом.

«И здесь все просто: не смогли договориться, найти компромисс – выборы необходимы», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, «сегодня осуществляется достаточно болезненный процесс перехода к более демократичному, более развитому этапу в жизни страны. Путем проведения выборов мы ищем оптимальную модель для будущего государства”.