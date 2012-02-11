Доний предлагает Стеця на должность председателя комитета

Народный депутат из фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Олесь ДОНИЙ предлагает парламенту рассмотреть кандидатуру депутата от НУ-НС Юрия СТЕЦЯ на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.

Текст соответствующего проекта постановления О.ДОНИЯ “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации» зарегистрирован в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада отозвала депутата из фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрея ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации. За принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

«За» проголосовали 187 депутатов от Партии регионов, 2 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии, 10 внефракционных и один член группы «Реформы во имя будущего». Фракция «БЮТ-Батьківщина» не дала ни одного голоса.

Перед рассмотрением этого вопроса А.ШЕВЧЕНКО заявил, что его отставка имеет «политические мотивы и персональные».

Позже "БЮТ-Батьківщина" снова предложила парламенту рассмотреть кандидатуру А.ШЕВЧЕНКО на должность председателя комитета по вопросам свободы слова и информации. 9 февраля Верховная Рада не поддержала это предложение.