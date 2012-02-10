Забзалюк написал заявление в ГПУ, отдал ли записи - непонятно

Народный депутат Украины Роман ЗАБЗАЛЮК обратился к генеральному прокурору страны Виктору ПШОНКЕ с официальным заявлением "о незаконных действиях со стороны представителей отдельных политических сил, которые направлены на нарушение избирательных прав граждан Украины".

Текст соответствующего обращения распространен пресс-службой партии "Батьківщина".

"Так, представителями депутатской фракции "Реформы во имя будущего", в частности ее руководством, совершаются заведомо незаконные действия, направленные на фальсификацию результатов выборов в Верховную Раду Украины, которые, в соответствии со ст. 77 Конституции Украины должны состояться 28 октября 2012 года", - написал в своем заявлении Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом депутат заявляет, что этот факт подтверждается аудиозаписью, сделанной им во время разговора с председателем депутатской фракции "Реформы во имя будущего" Игорем РЫБАКОВЫМ.

"Данной аудиозаписью четко подтвержден факт того, что на сегодняшний день имеют место неединичные случаи выплаты вознаграждений в чрезвычайно больших размерах (около 500 тыс. дол.) народным депутатам Украины при переходе из одной фракции в другую", - отмечает Р.ЗАБЗАЛЮК.

По его словам, из аудиозаписи вытекает, что деятельность отдельных народных депутатов Украины, направленная на фальсификацию результатов будущих выборов в Верховную Раду Украины, а также на дискредитацию руководства и оппозиционных партий в целом, дополнительно оплачивается, "так сказать для стимулирования их деятельности".

Р.ЗАБЗАЛЮК отмечает, что "поощрение народных депутатов Украины для активизации отмеченных выше действий осуществляется путем выплаты денежных сумм в размерах, не сопоставимых с получаемыми народными депутатами Украины доходами".

"В частности, осуществляются ежемесячные выплаты в размере 20-25 тыс. дол., а также около 500 тыс. дол. по конечному результату проведенной работы", - заявил депутат.

При этом Р.ЗАБЗАЛЮК напомнил, что в соответствии со ст. 33 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и постановлением Верховной Рады Украины "О смете Верховной Рады Украины на 2011 год" народному депутату - члену комитета устанавливается ежемесячный должностной оклад на уровне 6109 грн.

"В связи с изложенным, прошу Генеральную прокуратуру Украины осуществить проверку соблюдения действующего законодательства Украины народными депутатами Украины при выплате указанных выше сумм средств, а также установить законность источников получения ими таких средств", - требует депутат.

Кроме того, Р.ЗАБЗАЛЮК просит Генеральную прокуратуру Украины принять меры прокурорского реагирования для "недопущения заведомо незаконных действий по фальсификации выборов народных депутатов Верховной Рады Украины, которые должны состояться 28 октября".

Как сообщал УНИАН, в Генеральной прокуратуре Украины 8 февраля заявили, что в случае официального обращения народного депутата Р.ЗАБЗАЛЮКА о выявленных фактах подкупа парламентариев его заявление соответствующим действующему законодательству способом будет рассмотрено.

"Если ЗАБЗАЛЮК пошлет нам официальное заявление о том, что он говорил на пресс-конференции, согласно действующему законодательству на протяжении 10 дней оно будет рассмотрено, и он получит ответ", - отметили в ГПУ.