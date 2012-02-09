Тимошенко перевели в новую камеру?

По состоянию на 9 февраля согласно постановлению следователя по уголовному делу мера пресечения экс-премьеру Юлии Тимошенко в виде содержания под стражей в следственном изоляторе не применяется.

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

"Таким образом, Тимошенко в Качановской исправительной колонии с четверга отбывает наказание по приговору Печерского суда Киева, которым она приговорена к 7 годам лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.

"Вместе с тем, она согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса продолжает знакомиться с материалами данного криминального дела", - добавили в ведомстве.

Одновременно ДПТС Украины сообщает, что "препятствий для ее защитников, а именно для ознакомления с материалами уголовного дела, нет".

"Режим и условия содержания осужденной Тимошенко в Качановской исправительной колонии соответствуют нормам действующего законодательства", - заверили в службе.

Как известно, ранее Тимошенко содержалась в камере медицинской части Качановской исправительной колонии.

В четверг СБУ решила не подавать в суд представление о продлении срока содержания Тимошенко под стражей.

Украинская правда