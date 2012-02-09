Регионал: оппозиция голосовала бы за КПК, если бы Тимошенко была под арестом

Проект нового Криминально-процессуального кодекса является революционным для Украины, поскольку уравнивает права сторон в судебном процессе и обеспечивает их состязательность, заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олийнык.

«Я не понимаю, почему оппозиция отказалась его поддержать. Ведь опасение некоторых оппозиционеров, в частности, Сергея Соболева, что по новому кодексу народных депутатов якобы будут привлекать к криминальной ответственности без согласия парламента, напрасны. Кодекс лишь повторяет норму Конституции, по которой депутатов могут арестовать исключительно при согласии парламента», – цитирует нардепа пресс-служба ПР.

По его словам, новый Криминально-процессуальный кодекс внедряет такие новации, как суд присяжных, соглашение со следствием о признании вины, домашнем аресте. «С новым КПК не будет смысла проводить пытки над задержанными, ведь будут браться во внимание лишь их свидетельства в суде. Принятие кодекса спасет тысячи невинных людей от содержания в следственных изоляторах до решения суда», – прибавил политик.

По мнению парламентария, оппозиция не хочет этих изменений, поскольку стремится законсервировать нынешнюю ситуацию, когда сторона обвинения и следователи имеют больше прав, а подсудимые, в сущности, вынуждены доказывать свою невиновность.

«Если бы этот кодекс был принят на полгода раньше, то лидер БЮТ не была бы арестована до решения суда. Не понимаю, почему они против. Потому что у Тимошенко уже есть приговор и ее соратники потеряли интерес к кодексу? Уверен, что они бы проголосовали за новый кодекс, если бы она до сих пор находилась под арестом. Это значит, что их решение – политически мотивировано и не выходит из интересов граждан», – резюмировал Владимир Олийнык.