Попов призвал директоров предприятий заботиться о здоровье подчиненных

Приобщиться к формированию и внедрению столичного стандарта здоровья призвал директоров всех крупных промышленных предприятий председатель КГГА Александр Попов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, лидер КГГА отметил необходимость позаботиться о медицинском обеспечении и профилактике заболеваемости среди рабочих фабрик и заводов. Особенно это касается предотвращения профессиональных болезней.

«Беспокойство о здоровье киевлян – прямая обязанность городской власти. Но мы рассчитываем, что и руководители столичных предприятий будут больше внимания уделять здоровью сотрудников. Например, промышленные предприятия могут содействовать развитию больничной кассы или медицинского страхования. Я хочу, чтобы промышленники наладили взаимовыгодное сотрудничество с медицинскими учреждениями. Возможно, стоит взять под опеку больницы, которые расположены рядом с предприятиями, в обмен на особые условия лечения для ваших работников», – сказал Александр Попов во время совещания с членами Совета директоров предприятий, учреждений и организаций Киева, посвященного итогам работы промышленности за 2011 год.