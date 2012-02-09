Ефремову смешно, что к скандалу с Забзалюком «лепят» ПР

Фракция Партии Регионов не имеет никакого отношения к делу народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА, который заявил о подкупе депутатов в парламенте.

Об этом заявил председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ во время брифинга в кулуарах Верховной Рады в четверг, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Один из депутатов, который избран по спискам от фракции БЮТ, дал взятку якобы другому депутату от фракции БЮТ. Но при этом говорят, что Партия регионов имеет к этому какое-то отношение. Но это просто смешно», - подчеркнул политик.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что ему неприятно, что среди депутатов оппозиционных фракций наблюдаются факты проявления политической коррупции. «Мне неприятно, что они постоянно кого-то в чем-то обвиняют, мне неприятно то, что они вешают друг другу ярлыки. Внутри нашей фракции такого нет, и мы подобного не допустим», - отметил он.

Председатель фракции ПР акцентировал внимание на том, что депутаты должны знать украинское законодательство. «Если идет нарушение закона, то в первую очередь они (депутаты) должны писать заявления в Генеральную прокуратуру. ГПУ должна отреагировать на заявление, а уже потом они могут объяснять журналистам, почему так поступили», - считает парламентарий.

«В целом я эту ситуацию оцениваю очень негативно, и наша фракция не имеет никакого отношения к этому вопросу», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, когда возможно рассмотрение информации от депутата Р.ЗАБЗАЛЮКА в Регламентном комитете Верховной Рады, А.ЕФРЕМОВ напомнил, что заседания комитетов обычно происходят по средам, и, высказал мнение, что для рассмотрения этого вопроса исключения делать не будут. «Но я еще раз подчеркиваю, что это касается депутатов из одной политической партии и фракции. Они должны нести ответственность за свои действия, а не устраивать провокации в отношении друг друга. Если уж такой факт произошел, это должно рассматриваться в ГПУ, и фракция Партии регионов поддержит данное рассмотрение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы во имя будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батькивщина" был подчинен главной цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушковой метастазы в Верховной Раде".

Народный депутат на пресс-конференции продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей депутатской группы "Реформы во имя будущего", в которой речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов.

"На нынешнем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, потом ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батькивщины" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - сообщил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы во имя будущего" получил 450 тыс. долларов, но после обнародования этой схемы не собирается их возвращать.