Ex.ua: пользователи пострадали больше, чем транснациональные компании

Портал Ex.ua может подать иск к правоохранительным органам с целью компенсации нанесенного ущерба.

Об этом сообщил юрист Артем АФЯН, представляющий интересы портала Ex.ua, в интервью еженедельнику Weekly.UA.

А.АФЯН не исключает, что компания подаст иск к правоохранительным органам с целью компенсации ущерба. «У нас было изъято около сотни серверов. Там была библиотека Дмитрия СТУСА, личные данные людей. Нанесенный ущерб выше, чем заявленный представителем Adobe Systems Inc и Graphisoft R&D убыток в 180 тыс. грн. Предположим, что хотя бы четверть зарегистрированных от ежедневных посетителей Ex.ua, а это более 250 тыс. человек, хранили на наших серверах свои личные данные. Если каждый из них оценит ущерб в 1 грн., сумма иска составит уже 250 тыс. грн.», – сказал представитель Ex.ua.

Он также отметил, что ряд должностных лиц использовали ситуацию вокруг файлообменника EX.ua для собственного пиара.

«Происходящие события породили целую плеяду разных слухов, в т.ч. самых невероятных. Следует, в первую очередь, искать тех, кому эта ситуация выгодна. Ряд должностных лиц в день блокирования ресурса, пока продолжались следственные действия по изъятию серверов, занимались самопиаром», – отметил юрист.

А.АФЯН также рассказал, что сразу же после обыска офиса Ex.ua представители компании обратились за помощью к отраслевой Ассоциации «Информационных технологий Украины». «Эта Ассоциация вместе с народным депутатом Виктором Викторовичем ЯНУКОВИЧЕМ ранее разработала ряд законов о развитии IT-отрасли в стране. После нашего обращения в Ассоциацию последовала реакция народного депутата В.ЯНУКОВИЧА, который сказал, что готов выступить организатором диалога между правообладателями и пользователями», – пояснил юрист.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января 2012 года закрыла крупнейший украинский портал файлообмена EХ.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия EX.UA пользователи Интернет в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала EХ.ua.

3 февраля веб-ресурс EX.ua частично возобновил свою работу.