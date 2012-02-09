«Вперед!» призывает общественность поддержать обращение в ПАСЕ

В пятницу, 10 февраля, в качестве следующего шага по реализации Манифеста гражданской солидарности активисты «Вперед!» проведут митинг под стенами Качановской колонии в Харькове, где содержится Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ отметил, что причиной общественного недовольства стало невыполнение властями Украины решения ПАСЕ в отношении оппозиционных лидеров Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

«Мы обращаемся к Парламентской Ассамблее Совета Европы с просьбой признать лидеров украинской оппозиции политическими узниками. Вместе с тем, мы требуем, чтобы власть выполнила требования европейского сообщества. В своей резолюции ПАСЕ четко требует освободить Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО и обеспечить их участие в парламентских выборах 2012 года. Все это зафиксировано в Обращении граждан Украины к ПАСЕ, которое во время митинга подпишут гражданские активисты», - сказал он.

Как отметил А.ПАНАЭТОВ, подписание обращения является следующим шагом в реализации Манифеста гражданской солидарности, который был подписан в День Соборности общественными активистами и представителями некоторых оппозиционных партий. Поэтому, по его словам, к участию в митинге, а также к подписанию обращения, приглашаются все общественные организации и демократические партии.

«Мы убеждены, что общность действий всех гражданских и оппозиционных политических сил по приоритетным для Украины вопросам станет залогом демократического развития нашей страны в будущем. Сегодня именно освобождение Ю.ТИМОШЕНКО является тем краеугольным камнем, который определит дальнейший путь Украины. Поэтому мы призываем участников Комитета сопротивления диктатуре, и политические силы Виталия КЛИЧКО и Анатолия ГРИЦЕНКО присоединиться к нашей инициативе», - отметил А.ПАНАЭТОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской социал-демократической партии, народные депутаты Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Евгений СУСЛОВ поддерживают инициативу гражданских лидеров обратиться к ПАСЕ.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, ранее она и Е.СУСЛОВ подписали Манифест гражданской солидарности с лидерами гражданских движений и сегодня считают своим долгом вместе с ними бороться за освобождение лидеров украинской оппозиции. «Мы приняли решение подписать Обращение к ПАСЕ. Призываем и других оппозиционных политиков поддержать инициативу общественности и подписать это обращение», – заявила она.

Кроме этого, сообщает пресс-служба, Н.КОРОЛЕВСКАЯ и Е.СУСЛОВ во время пребывания в Харькове планируют попасть на территорию Качановской колонии. Ранее лидер УСДП обратилась к начальнику следственного отдела Управления СБУ в Харьковской области с просьбой разрешить ей встречу с Ю.ТИМОШЕНКО.

Также в этот день народные депутаты примут участие в круглом столе на тему «Права человека как основа украинской государственной политики», который состоится в помещении Харьковского экономико-правового университета. К участию в нем приглашены лидеры общественных организаций, правоведы, адвокаты и правозащитники.

Напомним, 26 января 2012 года ПАСЕ приняла резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине». В ней к властям Украины выдвигается требование освободить Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО и допустить их к участию в парламентских выборах в этом году.

22 января 2012 года лидеры общественных движений, а также Н.КОРОЛЕВСКАЯ (УСДП) и Николай КАТЕРИНЧУК («Европейская партия Украины») подписали Манифест гражданской солидарности. Также к Манифесту присоединился лидер общественной организации «Гражданская инициатива» А.ГРИЦЕНКО.