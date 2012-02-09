Депутаты Киевсовета: мэр должен разбираться в хозяйстве и жить в Киеве

Опрошенные «Главкомом»депутаты Киевсовета от провластных и оппозиционных партий, уверены, что мэр города, подписывая решения, должен понимать, какие последствия эти решения могут повлечь за собой.

По словам Владимира Филиппова (фракция ПР в Киевсовете), «Самые элементарные проблемы, которые встанут перед новым мэром, лежат на поверхности. Это реформирование системы ЖКХ (об этом много говорят, но реальных шагов еще не сделано – система с каждым годом только больше изнашивается). Дальше - стратегическое развитие города. Будет он развиваться вширь или будет расти вверх? Будем ли мы привлекать иностранные инвестиции или будем все строить за счет государственного и городского бюджета, развивать инфраструктуру?».

«Основные задачи мэра лежат в сфере хозяйственных проблем. Как раз политики, на мой взгляд, в этой работе - минимум, и от этого, вообще, надо отходить. Мэр - не политическая должность. Это и в хартии местного самоуправления записано. Мэр города – это, разумеется, не узкий специалист, но специалист, который обеспечивает решение хозяйственных проблем и жизнедеятельность огромного мегаполиса», - считает внефракционный депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский.

«Я изучал работы органов местного самоуправления в Лондоне, Париже, Вене, Москве – там на повестке дня, в первую очередь, стоят хозяйственные вопросы», - подчеркивает Андриевский.

Алла Шлапак (фракция «Социальная справедливость» в Киевсовете) заявляет: «Мэр города однозначно должен быть хозяйственником. На этом посту он должен иметь четкий план действий, понимать проблемы города, жить в этом городе, рядом с этими людьми. И понимать их не в разрезе, как это в Европе, а в разрезе, как это здесь и сейчас. При ограниченном бюджете, как государственном, так и городском. При тяжелой жизни горожан, которым нужно кушать, лечиться, ездить на транспорте. Мэр все время должен находиться в Украине».

«Работа мэра – это и работа хозяйственника, и работа политика: пятьдесят на пятьдесят, - считает внефракционный депутат Киевсовета Сергей Березенко. - Если бы мы говорили не о столице, то я сказал бы, что работа мэра - почти сто процентов хозяйственная работа. Но столица - это город, где происходят еще и политические события. Где проводятся митинги, массовые мероприятия – и решать, что проводить, а что – нет, - это прерогатива мэра и управления администрации. Поэтому в Киеве мэр, безусловно, выполняет и политическую функцию».

При этом депутат отмечает: «В мэриях всех городов – от Львова до Донецка – есть свои исполкомы, которые ведут хозяйственную деятельность. И именно так и должно быть: хозяйственную функцию должен исполнять мэр и его исполком. Это может быть его команда заместителей, первых заместителей, но эта команда, которую должен проводить мэр. Люди, голосующие за того или иного человека, рассчитывают увидеть не митинги на улице, а все-таки рассчитывают на улучшения ЖКХ и ремонт дорог».

Мэр Киева, по мнению Льва Парцхаладзе (фракция партии «Сильная Украина» в Киевсовете) «однозначно должен быть хозяйственником, иметь огромный опыт в управлении, хорошо знать все проблемы жизнедеятельности города, коммунальные и другие. Политик не совсем подходит для нас и для нашего времени. Мэр должен не только политически правильно руководить городом, но и хорошо разбираться в деталях его жизнедеятельности».

Обсуждая потенциальных кандидатов на должность мэра от оппозиции, в частности, кандидатуру Виталия Кличко, который считается главным конкурентом главе КГГА Александру Попову, Александр Бригинец (фракция БЮТ в Киевсовете) подчеркивает, что Виталий Кличко «с точки зрения жизненного опыта и популярности подходит на роль мэра. Ему не обязательно самому принимать решения – у него могут быть советники, консультанты. Он даже может отобрать часть своих полномочий у главы КГГА, создать большинство в Киевсовете. Но сегодня не хватает четкого понимания: что Кличко дальше будет делать? Это он показывает себя таким компромиссным человеком, а на самом деле стоит на интересах киевлян, на интересах оппозиции? Или он человек, который, по сути, является компромиссным и он готов договариваться с властью? Я не слышу от него последовательных заявлений в отношении нынешней власти. Он пытается критиковать Черновецкого, который ничего из себя не представляет, но не критикует Попова. Абстрактными терминами говорит о ситуации в стране, но никогда не высказывает свои претензии по поводу действий Президента, премьер-министра и так далее».