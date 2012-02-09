Янукович сказал, чего ожидает от Саламатина

Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ должны совместно подготовить реалистичную концепцию радикального и эффективного реформирования украинской армии.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время представления нового руководителя оборонного ведомства Дмитрия САЛАМАТИНА, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент Украины отметил, что именно такой концепции он ожидает от министра обороны и начальника Генерального штаба ВСУ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в рамках реформирования Вооруженных Сил должен быть подготовлен весь комплекс документов стратегического оборонного планирования.

«Эти документы должны исходить из политики внеблоковости нашего государства, учитывать последние изменения военно-политической ситуации в регионе и опираться на адекватную оценку имеющихся ресурсов, в том числе экономических», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Главным результатом такой реформы, по словам главы государства, должно стать создание компактных и эффективных Вооруженных Сил, способных защитить национальные интересы Украины.

Президент обратил особое внимание на необходимость повышения интенсивности боевой подготовки войск и обучения личного состава ВСУ. «Военные не должны сидеть в казармах и заниматься шагистикой на плацах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. «Их место на полигонах, за штурвалами боевых машин - там, где должна формироваться их боевая выучка», - отметил он.

Президент также подчеркнул, что все реформаторские мероприятия должны предусматривать в качестве одного из приоритетов укрепление кадрового потенциала украинской армии и решение социальных проблем военнослужащих и их семей. Он, в частности, отметил, что ожидает от правительства практических мер по решению проблемы обеспечения офицеров жильем и высказался за необходимость увеличения уровня денежного обеспечения военных.

«В ближайшем будущем ожидаю конкретных результатов. Время разговоров о военной реформе прошло. В своих практических делах можете рассчитывать на мою всестороннюю поддержку», - сказал Президент, обращаясь к новоназначенному министру обороны.