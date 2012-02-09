Фирташ готов помочь деньгами

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ инициирует создание фонда для поддержки проектов молодых предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Д.ФИРТАША, самые перспективные инвестиционные проекты через Федерацию работодателей смогут получить финансирование для начала бизнеса. Об этом заявил Д.ФИРТАШ в ходе встречи с руководителями крупных предприятий, владельцами малого и среднего бизнеса Черновицкой области.

Председатель ФРУ подчеркнул, что пилотным регионом для деятельности фонда сможет стать Черновицкая область. На первом этапе фонд профинансирует Д.ФИРТАШ.

Инициативу председателя ФРУ поддержали довольно много буковинских бизнесменов, заявив о готовности принять финансовое участие в этом проекте. «В дальнейшем такую практику необходимо внедрять по всей стране, – сказал Д.ФИРТАШ. - Любой должен получить возможность реализовать свою идею бизнеса. В настоящее время молодежь не имеет возможности продвигать свою идею хоть бы в какой-то сфере. Банки не дадут кредит. К кому может обратиться студент? К своим родителям или к родителям своих друзей. Круг замыкается».

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ выразил поддержку этому предложению. «Это был бы отличный проект, где бы каждый имел равные возможности для реализации. Чтобы будущее наших детей не зависело от того, из какой они семьи, какое у них состояние. Чтобы была равная стартовая возможность для молодежи», – добавил губернатор Буковины.

В рамках встречи председателя ФРУ и председателя Черновицкой ОГА с представителями бизнеса был подписан Меморандум о сотрудничестве между Черновицкой областной государственной администрацией и Федерацией работодателей Украины. В настоящем документе речь идет о привлечении инвестиций в Черновицкую область. Стороны договорились о создании постоянно действующего Совета по вопросам развития предпринимательства, и об организации конкурса по привлечение инвестиций, в том числе для инвестиционных проектов молодых людей, которые стремятся открыть собственный бизнес. Несколько из таких проектов получат поддержку уже в текущем году, заявил Д.ФИРТАШ.