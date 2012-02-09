НУ: ручное распределение субвенций регионам - источник коррупции

Ручное распределение субвенций регионам являются источником политической коррупции и инструментом прямого контроля нынешних властей над органами местного самоуправления.

Об этом заявил народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Когда Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ говорит о необходимости отказаться от ручного механизма при распределении средств регионам в госбюджете на 2012 год, то надо напомнить, что именно действующей властью под его руководством в 2010 году был принят новый Бюджетный кодекс, который предусматривает чрезмерную централизацию финансовых ресурсов и создает условия для их непрозрачного распределения правительством», - заметил он.

«Это позволяет сегодня правительству при распределении региональных субвенций руководствоваться не объективными критериями, а интересами мажоритарников от власти, которые надеются таким образом получить победу на округе», - утверждает народный депутат.

В.МАТЧУК убежден, что принятие нового Бюджетного кодекса привело к существенному сокращению доли собственных доходов местных общин и росту зависимости местных бюджетов от государственного. По его словам, произошла отмена целого ряда весомых для местных бюджетов источников собственных поступлений, таких как дорожный сбор, налог на рекламу, рыночный сбор. При этом на местные бюджеты переложены расходы на отдельные социальные программы, которые раньше финансировались на центральном уровне.

Депутат подчеркнул, что объем финансов, выделяемых правительством для местных бюджетов на выполнение делегированных полномочий, значительно меньше реальной необходимости. Бессистемное распределение бюджетных ресурсов в прошлом году привело к тому, что органы местной власти в конце года не имели средств даже на зарплаты бюджетникам, констатировало В.МАТЧУК.

Он также заметил, что для того, чтобы возобновить реальное самоуправление местных общин, необходимо, чтобы за счет собственных налоговых поступлений они могли финансировать около 70% своих потребностей.

Для этого, по словам В.МАТЧУКА, необходимо расширить доходную базу местных бюджетов, увеличив долю доходов, которые остаются на местах. В частности, обеспечить зачисление в соответствующие местные бюджеты 100% налога на доходы физических лиц.

«Распределение бюджетных субвенций должно происходить на основании четких критериев, таким образом, чтобы местные бюджеты получали достаточный объем ресурсов для финансирования делегированных полномочий», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ, выступая на открытии десятой сессии парламента шестого созыва 7 февраля, отметил, что средства госбюджета между регионами должны распределяться на основании справедливых критериев, которые объективно учитывают состояние развития регионов. «В связи с этим по моему поручению правительство готовит изменения в государственный бюджет Украины на 2012 год, которыми будут перераспределены региональные инвестиционные субвенции по указанному принципу», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.