Свидетель в деле Луценко сдал следователей, которые ему «помогали»

Печерский районный суд Киева в рамках судебного разбирательства уголовного дела бывшего министра МВД Украины Юрия ЛУЦЕНКО начал допрос в качестве свидетеля его бывшего заместителя Геннадия МОСКАЛЯ, на чем настаивала сторона государственного обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в судебный зал, Г.МОСКАЛЬ обратился к суду с просьбой предоставить ему повестку, поскольку о запланированном допросе узнал только из СМИ.

«Я прочитал 180 сообщений в Интернете о моем допросе, но повестки не получил», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

В то же время на вопрос судьи, где он именно живет в Киеве, Г.МОСКАЛЬ ответил: «В Верховной Раде, на третьем этаже мой кабинет, я возглавляю Комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Будете иметь свободное время - заходите».

Следует отметить, что перед допросом Г.МОСКАЛЯ суд удовлетворил ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО о направлении в Генпрокуратуру Украины его заявления о совершении должностного преступления следователями, которые расследовали его дело, и наблюдающим прокурором Евгением ЗИНЧЕНКО, которые, как следует из допросов свидетелей, оказывали на них давление, фальсифицировали протоколы, искажали показания, что и привело к возбуждению уголовного дела.

Также суд приобщил к материалам дела заявление бывшего руководителя аппарата министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО Валерия МЕЛЬНИКА, в котором последний указывает на то, что во время одного из допросов, который записывался на видеокамеру, следователи принуждали его зачитывать предварительно подготовленные ответы на вопросы с монитора компьютера.

«Мне были предоставлены на мониторе компьютера заготовленные ответы, которые я должен был озвучить», - отмечает в заявлении В.МЕЛЬНИК.

При этом он обращает внимание на то, что находился на момент допроса в послеоперационном состоянии и не мог нормально осознавать свои действия.

«Прошу считать предоставленные мной показания в суде единственными правильными и правдивыми», - отметил В.МЕЛЬНИК в своем заявлении, обращаясь к суду.