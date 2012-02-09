В Киеве создадут три перинатальных центра

В ближайшие два года в столице появятся три высоко специализированных перинатальных центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что их создание предусмотрено Концепцией развития перинатальной помощи в столице, разработанной в рамках Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».

Как проинформировали в Главном управлении охраны здоровья КГГА, такие центры будут действовать на базе Киевского городского роддома № 5, Киевского городского роддома № 7 и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Каждый из перинатальных центров будет иметь свою специализацию.

Центр на базе Киевского городского роддома № 5 будет выполнять функцию методического центра и будет обеспечивать предоставление медицинской помощи беременным, у которых на первый план выходит патология, не связанная с беременностью, то есть беременным с экстрагенитальной патологией.

Перинатальный центр на базе Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины создается с целью предоставления помощи беременным с так называемыми инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированным, больным туберкулезом и наркозависимым женщинам.

На базе Киевского городского роддома № 7 заработает перинатальный центр для беременных с невынашиванием беременности, а также рожениц с преждевременными родами (ежегодно в столице рождается более 1500 недоношенных младенцев, в том числе – с критически низким весом тела).

Цель создания Центров заключается, прежде всего, в снижении материнской, перинатальной и детской заболеваемости, инвалидности и смертности путем структурной реорганизации системы оказания медицинской помощи женщинам и детям.

По прогнозам медиков, реализация мероприятий, предусмотренных Концепцией, даст возможность снизить уровень младенческой смертности на 20%, матерей на 10%, снизить показатели детской инвалидности, повысить эффективность перенатальной диагностики до 80% и уменьшить частоту врожденных пороков развития, отметили в КГГА.

Также среди ожидаемых результатов – улучшение состояния здоровья женщин и детей, повышение качества предоставления медицинских услуг, соблюдение принципов справедливости при распределении финансовых ресурсов.

Внедрение Концепции развития перинатальной помощи в столице лично контролирует глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, отметили в пресс-службе.