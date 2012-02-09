Посол США пожелал украинским судьям независимости

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ подчеркивает, что независимость судебной власти является главным условием функционирования демократических принципов в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, об этом посол заявил вчера во время встречи с председателем Верховного Суда Петром ПИЛИПЧУКОМ.

Во встрече также принял участие руководитель отдела сотрудничества с правоохранительными органами Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Вильям ХЕНДЕРСОН.

П.ПИЛИПЧУК поблагодарил гостей за инициативу проведения такой встречи и выразил надежду, что тесное сотрудничество американских государственных институтов, в том числе Посольства США в Украине, с судебной властью Украины и Верховным Судом продолжится и в будущем.

По его словам, практика сотрудничества, в частности с Агентством США по международному развитию (USAID), участие в его проектах «Украина: верховенство права», «Справедливое судопроизводство», программе «Открытый мир» подтвердили неизменность позиции США относительно поддержки Украины на пути укрепления демократии, верховенства права, продолжения судебно-правовой реформы в Украине.

Также председатель ВСУ поблагодарил посла за поддержку Верховного Суда Украины, в частности, за участие и выступление на круглом столе «Роль верховного суда в защите прав человека на национальном уровне», которое состоялся в сентябре прошлого года.

Опыт США в утверждении демократических основ государства, обеспечении независимости судебной власти чрезвычайно важен и для украинской судебной системы, заметил П.ПИЛИПЧУК.

В свою очередь, Дж.ТЕФФТ поздравил П.ПИЛИПЧУКА с избранием на должность председателя Верховного Суда и пожелал успехов в деятельности по утверждению в государстве верховенства права и отстаивания независимости судебной системы. Именно это является основой всех демократических процессов в стране, отметил посол. В этой связи он выразил обеспокоенность определенным законодательным ограничением полномочий и процессуальных действий Верховного Суда Украины, что суживает его возможности в обеспечении гражданам Украины судебной защиты на национальном уровне.

Стороны обсудили также необходимость принятия в Украине нового Уголовно-процессуального кодекса, более широкого применения в криминальном процессе такой меры пресечения как освобождение под залог и внедрение такой меры как домашний арест, что непременно приведет к сокращению сроков пребывания арестованных в следственных изоляторах.

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Как сообщал УНИАН, вчера на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ заявил, что украинской власти не удалось убедить мировое сообщество в том, что судебное решение по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО было демократичеым.

«Если бы вы меня спросили, удалось ли украинской власти убедить мировое мнение в том, что решение относительно ТИМОШЕНКО было демократическим, то я могу вам ответить, что это не удалось», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.