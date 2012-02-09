ИноСМИ: Янукович в Мюнхене чувствовал себя изолированным

Украинский президент Виктор Янукович выглядел на конференции по безопасности в Мюнхене одиноким, неуверенным и испытывающим трудности.

Об этом пишет журналист Маттео Каццулани в материале, опубликованном изданием Legnostorto.

"Президент Украины Виктор Янукович на конференции по безопасности в Мюнхене чувствовал себя изолированным от других участников, выступал с нечеткими заявлениями, чувствовал себя отягощенным энергетическими проблемами", - цитирует издание "Инопресса".

"На одной из пресс-конференций он заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко является единственным препятствием на пути интеграции Украины в Европу. И по этой причине он допустил возможность посещения, но только на территории Украины, группой европейских и североамериканских врачей лидера "оранжевой революции", которая в настоящее время находится в заключении и очень плохо себя чувствует", - пишет автор статьи.

Как отмечают многие политологи, Януковичу в Мюнхене не удалось найти авторитетных иностранных собеседников, и это результат систематического нарушения свободы печати и свободы слова в Украине после избрания его президентом.

"Янукович был в изоляции и на форуме в Давосе, - отмечает корреспондент. - В Мюнхене он получил возможность для одной лишь беседы - с госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая жестко критиковала его за авторитаризм, ярким доказательством которого является дело Тимошенко".

Украинская правда