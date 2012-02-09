Хакеры атаковали сайт Партии регионов

Сайт Севастопольской городской организации Партии регионов подвергся хакерской атаке, в результате чего перестал функционировать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской организации Партии регионов, атака произошла ночью 6 февраля одновременно с большого числа компьютеров.

По состоянию на сегодня работа сайта восстановлена. В пресс-службе отмечают, что ранее сайт не подвергался нападениям такого рода.

Как сообщал УНИАН, после закрытия правоохранителями крупнейшего украинского портала файлообмена EX.UA были взломаны сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.