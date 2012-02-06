Азаров: Украина готова помочь России с газом

Украина без ущерба для себя может помочь «Газпрому» в обеспечении Европы необходимым объемом газа путем использования для собственных нужд газа из подземных газохранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он сообщил, что Украина сразу же после возникновения проблем с обеспечением газом Европы предложила «Газпрому» свою помощь.

«Когда Россия сократила подачу газа на Европу и официальные представители «Газпрома» это признали, мы им предложили – пожалуйста, обращайтесь к нам – составим договор. Поможем. Если вы считаете это необходимым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что отбор газа из ПХГ для внутреннего потребления не может негативно сказаться на обеспечении Украины газом в перспективе.

«Это никак не может негативно отразиться, потому что для этого мы летом и закачивали газ в газохранилища, чтобы зимой из них отбирать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, ранее ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа.

Зампред правления "Газпрома" Александром МЕДВЕДЕВЫМ в четверг, 2 февраля, сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу - их суточный объем соответствует 180 миллиардам кубометров газа. А.МЕДВЕДЕВ выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР в пятницу, 3 февраля, заявила, что Россия сократила поставки газа в девять европейских стран.

4 февраля зампред правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ заявил. что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом.

Он также отметил, что "Газпром" не сможет поставить европейским потребителям дополнительные объемы газа, которые они запросили.