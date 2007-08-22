Кириленко рад, что Янукович думает так же

Председатель политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает фракцию Партии регионов в Харьковском городском совете созвать внеочередную сессию и совместно с фракциями “Наша Украина” и БЮТ проголосовать за недоверие, а значит - и отставку городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что «рад, что несколько дней назад, находясь в Харькове, премьер-министр ЯНУКОВИЧ также неодобрительно отозвался о деятельности городского председателя Харькова».

По словам В.КИРИЛЕНКО, общее голосование за выражение недоверия М.ДОБКИНУ станет «реальным политическим подтверждением слов ЯНУКОВИЧА», а завтра Харьков сможет праздновать «не только годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, но и день освобождения города от ДОБКИНА».