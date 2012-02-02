Дочь Тимошенко передала Хилари Клинтон письмо от мамы

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения сегодня во время молитвенного завтрака с Президентом США Бараком ОБАМОЙ передала государственному секретарю Хиллари КЛИНТОН письмо от своей матери, находящейся с 30 декабря прошлого года в Качановской женской исправительной колонии в Харькове.

Об этом Е.ТИМОШЕНКО сообщила корреспонденту УНИАН в комментарии по телефону.

"Я сидела за одним столом с Хиллари КЛИНТОН, прямо перед трибуной, где находились спикеры завтрака. Нам удалось с ней поговорить. Я поблагодарила Государственного секретаря США за поддержку и письмо, которое она отправила для мамы", - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Х.КЛИНТОН в свою очередь отметила, что "очень переживает, сочувствует и хочет помочь". "Хиллари КЛИНТОН отметила, что Государственный департамент будет усиливать давление на режим ЯНУКОВИЧА и предпринимать новые действия, новые инструменты для того, чтобы помочь разрешить этот кризис и чтобы власть прекратила преследования", - добавила дочь Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.ТИМОШЕНКО сообщила, что ее мать в письме к Госсекретарю США в свою очередь поблагодарила за поддержку и изложила свое видение развития политической ситуации в Украине.