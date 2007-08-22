Балога: президентская неприкосновенность защищает не Ющенко...

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что неприкосновенность Президента защищает институт власти, а не отдельного человека.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, об этом он заявил, комментируя ряд последних политических заявлений о необходимости лишить неприкосновенности, наряду с народными депутатами, и Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, “инициатива Президента Украины об отмене неограниченного депутатского иммунитета и льгот, которую активно подхватили демократические силы, в то же время вызвала волну бессмысленных спекуляций и передергиваний со стороны правительственно-коалиционного лагеря”. По его мнению, “это бессмыслица, которая стала следствием избыточной энергичности залихватских деятелей из Партии регионов”.

“В своем популистском порыве они напоминают марафонцев, которые после пересечения финишной прямой еще бегут сотню метров по инерции. Замысел этих политкреативщиков заключается в примитивной, лобовой дискредитации благородной идеи”, - убежден руководитель Секретариата Президента.

По словам В.БАЛОГИ, «регионалы» забросили обществу пустую идею проведения внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Конституцию. При этом он напоминает, что Верховная Рада пятого созыва потеряла полномочность, “потому никакие сессии – ни очередные, ни внеочередные, – невозможны”.

В то же время, отмечает В.БАЛОГА, “отдельные не очень юридически подкованные деятели ПР говорят о немедленной отмене неприкосновенности с чисто детской непосредственностью и оптимизмом. Людей сознательно и цинично обманывают, закидывая ярым сторонникам отказа от иммунитета нежелание этого делать прямо сейчас и здесь. Так воплощается грубая технология запутывания избирателей”.

В этой связи руководитель Секретариата отмечает, что блок «Наша Украина – Народная самооборона» добровольно отказался от любой привилегированной защиты в новой Верховной Раде. “Кандидаты в народные депутаты от НУ-НС публично подписались за отказ от неприкосновенности, продолжается инициированный блоком сбор подписей граждан за соответствующее изменение Конституции”, - напоминает В.БАЛОГА. Особенно комичными на фоне этих реальных действий В.БАЛОГА считает “декларации правительственно-коалиционного ансамбля об отмене неприкосновенности министров, ведь ни Конституция, ни любой другой законодательный акт не наделяют правительственных чиновников такой защитой”.

В.БАЛОГА также отмечает контрпроизводительность идеи лишения иммунитета Президента Украины. “Принципиальный момент: президентская неприкосновенность защищает не Виктора ЮЩЕНКО, а институт власти в государстве, тогда как депутатская неприкосновенность оберегает одного парламентария. Впрочем, в совокупности действие такой нормы превращает в безнаказанную касту весь парламент. Статья 80 Конституции, подчеркиваю, прямо гарантирует депутату неприкосновенность, а невозможность привлечения его к ответственности без согласия Верховной Рады создает вторую линию защиты от наказания закона”, - объяснил он.

Руководитель президентского Секретариата также разъяснил, что глава государства не имеет абсолютного иммунитета от ответственности за нарушение законов, поскольку в Конституции предусмотрено отстранение Президента от должности в порядке импичмента, эта процедура обстоятельно выписана и полностью отвечает современным нормам развитой демократии.

“Потому всевозможные упреки по этому поводу бессодержательны и рассчитаны на не очень вдумчивых людей”, - заявляет В.БАЛОГА.

При этом, он выражает уверенность, что “мудрые украинцы понимают, где в этом вопросе истина, а где коварное лукавство”.