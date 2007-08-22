Кабмин обвиняет Посольство Украины в РФ в саботаже визита Януковича

Руководитель службы протокола премьер-министра Украины Юрий ЛАДНЫЙ заявляет, что сотрудники Посольства Украины в Российской Федерации фактически препятствовали подготовке и проведению рабочего визита главы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву 21 августа.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

“У нас есть все основания считать, что такие действия Посольства объясняются не столько небрежностью при выполнении должностных обязанностей, как сознательным желанием сделать все, чтобы сорвать подготовку важного международного мероприятия главы исполнительной власти Украины”, - заявил Ю.Ладный.

Более того, добавил он, “мы не исключаем, что соответствующие инструкции относительно препятствования визиту Посольство получило из Киева”.

В частности, по словам Ю.Ладного, “наше дипломатическое представительство не направило Министерству иностранных дел России окончательную программу, что едва не привело к серьезным срывам выполнения программы визита”. Также, утверждает он, “Посольство не обеспечило доступ своих сотрудников, которые непосредственно отвечали за разных важные аспекты визита, к месту проведения встреч и других мероприятий при участии главы Правительства Украины”.

Кроме того, заявил Ю.Ладный, “у нас есть достоверная информация, что руководство Посольства в преддверие визита требовало от своих сотрудников написать объяснительные записки о том, на каком основании они способствовали работе передовой группы Кабинета Министров Украины в подготовке визита”.