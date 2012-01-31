Агафангел пугает россиян страшной «украинской» угрозой

Старейший по хиротонии иерарх Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ публично встал на защиту Владимира ПУТИНА от российских оппозиционеров - участников массовых митингов в Москве - и предостерег россиян от поддержки «цветного» сценария развития событий.

Характеризуя протестные акции москвичей на Болотной площади и проспекте Сахарова, одесский иерарх усмотрел в призывах их участников попытки отстранить от власти премьер-министра В.ПУТИНА.

«Призывы митингов отменить результаты выборов в Государственную Думу, - заявил АГАФАНГЕЛ в интервью российскому информационному агентству REGNUM, - освободить "политзаключенных", то есть не кого иного, как пресловутых ставленников антироссийских сил на Западе, и самое главное, отстранить от власти лидера национального и государственного возрождения великой России Владимира Владимировича ПУТИНА - с головой выдают подлинных организаторов и кукловодов протестных акций в российской столице».

По мнению митрополита, «над Россией, являющейся центром Русского мира, нависла та страшная угроза, которая уже посещала Украину на рубеже 2004-2005 годов - угроза «оранжевой» революции. Нагнетаются антигосударственный психоз и митинговая истерия».

Он прямо предостерег россиян от поддержки оппозиционных сил: «Вновь море человеческих страстей высоко поднимает взбушевавшиеся волны свои, стремясь ниспровергнуть в темные бездны развала и безвременья едва начавшее путь возрождения православное Отечество наше. Дух лжи, обмана, предательства, злобы и ненависти вновь, как в самые трагические дни нашей истории, отравляет своим смертным дыханием Русскую землю»

Что касается поиска путей развития страны, то митрополит указал: «Только с В.В.ПУТИНЫМ у русских людей, оказавшихся не по своей вине за пределами Российского государства и брошенных «демократами», а также у всех людей доброй воли, проживающих на территории стран СНГ и осознающих, что наша сила и само наше выживание — только в единстве, связаны обоснованные надежды на восстановление исторической справедливости, на новую интеграцию, основанную на тысячелетнем богозаповеданном единстве Святой Руси».

АГАФАНГЕЛ заявил, что протестные акции в Москве организовывают вовсе не жители столицы: «Уверен, за этими митингами и искусственно нагнетаемой оппозиционной истерией стоит отнюдь не русский народ. Да, действительно, непогрешим только Господь, никакая власть никогда не бывает идеальной и может допускать ошибки. Но между нормальной, конструктивной критикой, к которой всегда готовы прислушаться, о чем неоднократно заявляли, руководители Российского государства - и президент, и председатель правительства, и тем, что совершается сегодня со стороны так называемой несистемной оппозиции, лежит пропасть».