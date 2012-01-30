Во вторник, 31 января, в 15:00 в Киеве состоится пресс-конференция «Обувная отрасль Украины: итоги-2011, качество-2012».

Участники:

Александр БОРОДЫНЯ – президент, глава правления Лиги «Укршкірвзуттяпром», президент Ассоциации «Укршкірпром»;

руководители обувных предприятий Украины.

Вопросы, вынесенные на пресс-конференцию:

1. Итоги работы обувной отрасли страны за 2011 год.

2. Качество и конкурентоспособность продукции отечественных предприятий.

3. Новая Программа информирования потребителей о качестве обуви, реализуемой в розничной торговле Украины.

Руководитель двух организаций, объединяющих предприятия обувной и кожевенной отраслей – Лиги украинских производителей обуви «Укршкірвзуттяпром» и Ассоциации кожевенных предприятий «Укршкірпром», а также руководители ведущих обувных предприятий страны подведут итоги работы обувной отрасли в 2011 году, а также расскажут о своих наработках по повышению качества и конкурентоспособности собственной продукции и об участии лучших обувных предприятий в новой Программе информирования потребителей о качестве обуви, реализуемой в розничной торговле, которая стартует в 2012 году.

Аккредитация СМИ обязательна.

Регистрация СМИ:

Елена РАЙЧЕНКО, менеджер по связям с общественностью

тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336

е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua

Адрес проведения: г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ».

В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.

Схема проезда приведена здесь.