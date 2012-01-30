Власенко подозревает, что из дела Тимошенко могут исчезнуть материалы

Из материалов уголовного дела относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины» будут изъяты документы, оправдывающие экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в Харькове журналистам выразил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Те материалы, которые они дают для ознакомления, прошиты, но не скреплены печатью. То есть, они завтра их перешьют. Они не выдали нам копии описаний, хотя соответствующие заявления мной были поданы. Это свидетельствует о том, что они собираются с этим делом что-то делать, менять листы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, подобные инциденты происходили во время рассмотрения газового дела в суде.

«У нас уже такое дело было, когда во время рассмотрения дела в суде вдруг из материалов исчезли решения Верховного Суда от 11 ноября 2005 года, согласно которым Верховный Суд признал законным закрытие уголовного дела в отношении ТИМОШЕНКО и других в связи с отсутствием состава преступления», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

«Мы привыкли к нечеловеческим вещам, когда из материалов дела исчезают оправдательные документы. У наших коллег была такая ситуация. И из нашего дела уже начали исчезать материалы дела. Они принесли том дела, прошитый нитками, но они его завтра перешьют, вставят другие страницы», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.