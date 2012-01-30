Эксперт: Тимошенко будет сложно отстоять свою квоту в «Батькивщине»

Арест лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО может привести к «размыву» ее персонального влияния на ситуацию в партии, считает директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМС.

Как отметил В.БАЛА, «говоря бизнес-языком, сегодня происходит процесс размывания уставной части Ю.ТИМОШЕНКО в проекте «Батькивщина». Безусловно, максимальный результат может быть получен лишь при жесткой привязке к персоне Юлии Владимировны. Между тем, сегодня мы наблюдаем процесс уменьшения влияния на руководство партией команды бывшего премьер-министра».

Директор АМС отмечает: «Если раньше эксперты говорили о том, что лично Ю.ТИМОШЕНКО получит крупную персональную квоту, которую сама же и сможет заполнить, то сегодня можно предположить, что эта квота будет минимальной. Под разными поводами в список будут заводиться «нужные люди», контроль над которыми Тимошенко иметь не будет хотя бы в силу того, что не она предоставляет и получает гарантии».

По мнению В.БАЛЫ, потенциальный список «Батькивщины» может быть самым конформистским за всю партийную историю.

«Может сложиться так, что самая оппозиционная политическая сила заведет в парламент самую лояльную фракцию. Технологам Ю.ТИМОШЕНКО необходимо будет предложить обществу уникальный механизм легитимизации любого варианта списка, оглашенного руководством», - сказал директор АМС.