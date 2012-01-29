В НУ говорят, что разъединенность демсил ведет Украину к гибели

Политическая партия «Наша Украина» провела на станции Круты в Черниговской области мероприятия по случаю 94-й годовщины подвига Героев Крут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в акции по чествованию памяти украинской молодежи, погибшей в неравном бою возле станции Круты 29 января 1918 г., отстаивая с оружием в руках независимость Украинского государства, приняли участие представители президиума, народные депутаты-«нашеукраинцы», представители молодежного движения, общественных организаций и других патриотических партий.

Выступая на митинге, председатель Черниговской областной организации партии Николай ОНИЩУК сказал: «Сегодня мы чествуем память украинской молодежи, которая погибла, защищая Украинское государство, и склоняем головы перед героизмом этих юношей». Он отметил, что и сегодня перед Украиной стоят не менее значимые вызовы, которые касаются нашего права на собственную историю, своих героев, права иметь собственный язык и землю, независимое правовое государство.

«Сейчас как никогда важно осознание того, что только единство может сберечь наше государство, сделать его равным в семье европейских народов», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

В то же время, руководитель Центрального исполкома «Нашей Украины», Герой Украины Сергей БОНДАРЧУК почтил сегодня память Героев Крут возле храма св. Николая Чудотворца в парке «Аскольдова могила».

В частности, он вместе с активистами «Нашей Украины» принял участие в вече по случаю 94-й годовщины боя, состоявшегося в январе 1918 года. Сотни киевлян собрались в столице на станции метро «Арсенальная» и прошли в парк «Аскольдова могила» к храму св. Николая Чудотворца.

С.БОНДАРЧУК вместе с участниками вече возложил цветы к памятнику героям, принял участие в богослужении и освящении нового гранитного Креста, установленного на Аскольдовой могиле в начале января.

«Вспоминая Героев Крут, пора сказать четко и однозначно: разобщенность и бездеятельность демократических сил ведет Украину к гибели. Подвиг Героев Крут напоминает нам о том, что Родину нужно отстаивать не только призывами, но и конкретными действиями», - сказал С.БОНДАРЧУК.