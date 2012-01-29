Тимошенко: сегодня - праздник величия человеческого духа

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает День памяти Героев Крут праздником патриотизма и преданности Украине.

«В эти холодные январские дни Украина отмечает годовщину трагедии под Крутами. Это День памяти молодых и мужественных ребят, а фактически – детей, которые, не колеблясь, отдали жизнь за независимое Украинское государство 94 года назад», - говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю этой даты, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

«У них не было жизненного опыта и нужной воинской выправки, но они имели более важное – горячие сердца, достоинство, честь и любовь к своей родной Родине», - отметила лидер партии.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, обычно, отмечая эти события, их называют "роковинами" - это и в самом деле была большая трагедия. «Но я хочу сказать, что сегодня не только "роковини", сегодня еще и праздник. Праздник величия человеческого духа, праздник патриотизма и преданности Украине», - сказала она.

Это праздник , подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, «в честь и славу тех, кто не остался в теплых домах, а вышел один на один с врагом, завоевывая в борьбе Украине право на счастливое будущее. Они имели мужество сказать, - «Моя хата не з краю». Они погибли, но передали нам право гордиться их поступком, право быть готовым стать на защиту своей Родины. А это самое святое и самое величественное право, которое может быть подарено человеку».

«И сегодня именно тот день, когда без всяких метафор и митингов мы должны сказать: Слава Украине! Героям – слава!», - акцентировала лидер «Батьківщини».