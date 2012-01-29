Глава ЦИК: Оппозиция должна благодарить за повышение барьера

Высокий проходной барьер на парламентских выборах подтолкнет оппозицию к объединению.

Повышение проходного барьера на выборах до 5% подтолкнет мелкие оппозиционные партии к объединению и заставит политиков отказаться от чрезмерных амбиций, сказал в интервью ZN.UA председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Шаповал.

«Насколько логично недавнее повышение барьера? Определенная логика присутствует. С одной стороны, взять такую планку не каждому по силам. Если явка избирателей составит 60% (в действительности, думаю, она будет выше), тогда 5% - это приблизительно 1 млн. 215 тыс. избирателей. Это внушительно. С другой стороны, высокий порог будет способствовать консолидации политических сил. Оппо­зиция, считаю, должна благодарить авторов этого новшества. Оно подталкивает мелкие партии к объединению, заставляет политиков отказываться от чрезмерных, порою, необоснованных амбиций», - убежден В.Шаповал.

В то же время он признал, что «вопрос к высоте планки есть».

«Но 5% — это барьер, на мой взгляд, не слишком критичный. Барьер может быть относительно высоким. Но он не должен быть слишком высоким, чтобы не лишать выборы смысла. Где именно находится золотая середина, определить довольно трудно», — считает В.Шаповал.

Напомним, что парламентские выборы должны состояться в октябре 2012 года. Согласно принятому 17 ноября 2011 закону, выборы пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Законом повышен проходной барьер для партий до 5% и запрещено участие блоков партий