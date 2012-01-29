Ющенко о самой большой угрозе для украинской государственности

Сегодня наибольшей угрозой для украинской государственности, как и во времена Украинской народной республики, является угроза внутреннего раздора.

Об этом заявил лидер партии «Наша Украина», Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО в своем обращении к украинцам по случаю 94-й годовщины боя под Крутами, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

«В этот день мы чествуем героизм украинской молодежи, которая погибла в неравном бою возле Крут, отстаивая с оружием в руках Украинское государство. Эти молодые люди тогда, в холодном январе 1918 г., подали всей нации пример беззаветного служения украинскому делу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Именно благодаря тому подвигу, который осуществили украинские патриоты под Крутами, было задержано быстрое продвижение российских войск к столице УНР. А главное, – этот бой имел нерядовое значение для закала национального духа украинцев. Можно смело утверждать, что если бы не Круты, то иным было бы движение сопротивления в 20-х, 30-х и 40-х годах ХХ века», - считает лидер «Нашей Украины».

По его словам, в тот день под Крутами молодые ребята выполнили свой долг и поставленную боевую задачу – приостановили наступление врага на этом участке фронта.

«Сегодня самой большой угрозой для украинской государственности, как и во времена Украинской народной республики, является угроза внутреннего раздора. Именно поэтому задача всех украинских патриотических сил в этой ситуации - не выяснять между собой, кто первым в оппозиции, а объединять усилия для реализации совместных действий по защите украинской сущности нашей Отчизны», - считает В.ЮЩЕНКО.

Вопрос только в том, готовы ли сегодняшние украинские политики, которые считают себя патриотами, выполнить свой долг до конца.

«Лишь совместными действиями, только в единении вокруг национальных ценностей и интересов мы можем достичь благородной цели – построение сильной, свободной и справедливой Украины, равной среди равных в содружестве европейских побратимов. Именно это может сегодня быть лучшим вкладом в память о героях Крут», - подчеркнул он.