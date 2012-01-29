«Свободовцам» запретили акцию памяти Героев Крут

Донецкий окружной административный суд запретил ВО «Свобода» и Коммунистической партии Украины проводить сегодня, 29 января, массовые акции в Горловке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как отмечается в сообщении, сегодня «свободовцы» планировали почтить в Горловке память Героев Крут, погибших в неравном бою с большевистской армией Муравьева.

Но на это же время Горловская городская организация КПУ подала заявку на проведение своей акции.

В свою очередь городской председатель Горловки, боясь возможного противостояния, подал иск в Донецкий окружной административный суд о запрещении всех акций со стороны КПУ и ВО «Свобода» в городе Горловке 29-го января, говорится в сообщении.

В итоге 28 января суд запретил проведение акций 29-го января в Горловке как «Свободе», так и КПУ.