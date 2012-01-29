Шаповал: что ни делай с КС, будет как перестановка мебели в борделе

Пересматривать принципы формирования Конституционного суда или корректировать полномочия его членов нет никакого смысла, поскольку этот орган утратил доверие, сказал в интервью ZN.UAпредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Шаповал.

«Но что бы мы ни делали с Конституционным судом, это будет напоминать перестановку мебели в борделе. Настоящая проблема в другом: где найти людей с соответствующим правосознанием, соответствующей правовой культурой. Я уже не говорю о порядочности. Среди потенциальных кандидатов в судьи КС, по моему мнению, немного людей адекватных», — считает В.Шаповал.

Кроме того, отметил он, сейчас никто не знает, как обезопасить Конституционный суд от внешнего влияния.

«Простите, но у некоторых судей КС, если они не получают инструкции, в глазах появляется собачья тоска по палке. Я это лично наблюдал, работая представителем президента в Конституционном суде. О чем мы говорим, если решения некоторым судьям пишут неопытные работники аппарата. А они, судьи, читают их с ошибками, не понимая, о чем, собственно, идет речь», — рассказал В.Шаповал.

«Сегодня КС превратился в относительно дешевый инструмент решения сложных дел», — констатировал бывший судья КС.