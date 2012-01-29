Молодежь 24 часа проведет в камерах следственного изолятора КГБ

В Тернополе проходит акция «Сутки», в рамках которой молодежь 24 часа проведет в камерах бывшего следственного изолятора КГБ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской организации Союза украинской молодежи, который организовал мероприятие, акция посвящена памяти Героев Крут.

Во время пребывания в камерах нынешнего Музея политзаключенных и репрессированных молодые люди будут иметь возможность с 11.00 28 января до 11.00 29 января пообщаться с воинами ОУН-УПА и политзаключенными, посмотреть видеофильмы о национально-освободительной борьбе. Завершится акция литургией.

Также организаторы предложили участникам акции соблюдать так называемый крутянский пост, который впервые провели в 1931 году соратники Романа Шухевича и Степана Бандеры. Пост заключается в отказе от еды с 21.00 28 января до 6.00 30 января.

Акция «Сутки» проводится в Тернополе с 2005 года. В прошлом году ее участниками были писатель Василий ШКЛЯР и городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.