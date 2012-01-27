Герман говорит, что променяла Давос на завтрак с Обамой

Советник президента Анна Герман уверяет, что променяла Всемирный экономический форум в Давосе на завтрак с президентом США Бараком Обамой.

Об этом она сообщила в эфире 5 канала в пятницу.

"Я должна была выбирать. Имела приглашение в Давос и на завтрак с Обамой", - уточнила Герман.

Она сообщила, что также в США планирует встретиться с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томасом Мелиа, работниками администрации, советниками Хиллари Клинтон.

"Хочу позавтракать с украинской диаспорой... Будет встреча с конгрессменами", - добавила она.

Как известно, дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения примет участие в молитвенном завтраке с президентом США Бараком Обамой.

Украинская правда