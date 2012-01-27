Азаров уже нашел перфоратор на газпромовский «железобетон»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает сложность проводимых с Российской Федерацией переговоров о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с профсоюзными организациями.

«Вы, наверное, знаете, ведутся очень трудные переговоры с россиянами. Они считают этот контракт - как МИЛЛЕР, глава «Газпрома», сказал - «железобетонным». А чем пробивается железобетон?.. Вот так мы сейчас и подбираем (чем бы пробить – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о сокращении потребления газа и поиске альтернативных источников.

«Недавно состоялось заседание СНБО. Было принято принципиальное решение пойти на энергосбережение - сокращение потребления газа, альтернативные источники топлива и альтернативные источники поставки. Вот это наш ответ – перфоратор на железобетонный контракт, который подписан был в 2009 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в начале года Украина заявила о намерении купить в 2012 году у РФ лишь 27 миллиардов кубометров газа из законтрактованных 52 миллиардов, что российские власти считают нарушением договора и заявляют, что украинцы, по контракту, в любом случае должны заплатить за 33 миллиарда кубометров газа: из-за условия "бери или плати".

Украинские власти планируют ограничить закупку газа из России из-за его слишком высокой цены, которая в первом квартале т.г. по сравнению с первым кварталом прошлого года возросла на более чем 50% - до 415 долларов за тысячу кубометров.