Янукович: решение ПАСЕ - полезное
15:45, 27 января 2012Политика
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Президента сопровождают 7 охранников
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает полезной резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где содержится критика в адрес украинской власти.
Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам по прибытии на украинскую ланч-конференцию в Давосе, сообщает Украинская правда.
"Я вообще считаю, что решение ПАСЕ является полезным", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, идя по лестнице к месту проведения мероприятия.
Он не остановился для того, чтобы ответить на вопрос журналистов. Его сопровождали, по меньшей мере, 7 охранников.
Во время мероприятия Президента Украины посадили за один стол рядом с генсеком Совета Европы Торбйорном ЯГЛАНДОМ, а слева от В.ЯНУКОВИЧА разместился российский олигарх Владимир ЕВТУШЕНКОВ.
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