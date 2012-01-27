Муж Тимошенко рассказал, за что ему мстит власть

Муж Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО считает возобновление против него уголовного дела местью украинской власти за получение им политического убежища в Чехии.

Об этом говорится в обращении А.ТИМОШЕНКО, опубликованном в украиноязычном чешском Интернет-ресурсе Ukrgazeta.cz.

А.ТИМОШЕНКО напомнил, что 6 января 2012 года, согласно решению Министерства внутренних дел Чешской Республики, ему было предоставлено политическое убежище. “Я получил международную охрану в соответствии со статьями международной Конвенции о статусе беженцев (1951) и Закона Чешской Республики «Об убежище». Я был вынужден выехать из Украины и обратиться за международной защитой из-за давления и преследования меня и членов моей семьи”, – напоминает А.ТИМОШЕНКО.

Однако, по его словам, несмотря на то, что официальная власть Украины говорит об отсутствии его преследования в Украине, он получил убежище в Чехии за несколько дней до того, как Шевченковский суд Киева признал законным возбуждение уголовного дела против него. “Судья Шевченковского суда А.ЧЕРНЮК стал на сторону Службы безопасности в деле против семьи Юлии ТИМОШЕНКО. 10 января 2012 года состоялось судебное заседание, на котором судья признал законным возбуждение 12 октября 2011 года уголовного дела против меня. Главным доказательством вины стало письмо министра обороны России к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ”, – отметил А.ТИМОШЕНКО.

При этом он обращает внимание на официальное заявление МИД Украины по поводу предоставления политического убежища в Чехии, где шла речь о том, что он не находится под следствием, ничего не должен Украинскому государству, и том, что приезд в Чехию является его личным делом. “Появилось данное заявление также 10 января 2012 года, как раз в тот день, когда продажный Шевченковский суд столицы признал законным возбуждение уголовного дела против меня. Возникает вопрос - так какому же заявлению можно доверять и какую информацию считать достоверной? Можно сделать неутешительный для украинской власти вывод: власть как всегда врет...”, – заявил А.ТИМОШЕНКО.

“Считаю возобновление уголовного дела против меня провокацией и фактом продолжающегося террора по отношению к семье ТИМОШЕНКО. А если говорить проще, то это неприкрытая месть в ответ на получение мной 6 января политубежища в Чехии”, – говорится в обращении.

“Президент ЯНУКОВИЧ, отправив Юлию ТИМОШЕНКО в колонию и отменив День Свободы, сегодня объявил войну всем свободным и патриотическим гражданам нашей страны. Постараемся же все вместе сделать из зоны первобытных инстинктов страну, в которой мы все смогли бы свободно жить, с большим желанием работать, не бояться за будущее своих детей и с гордостью говорить, что мы живем в Украине. Обратимся ко всему миру с призывом объявить бойкот преступному режиму ЯНУКОВИЧА и ввести санкции против представителей власти Украины”, – призвал А.ТИМОШЕНКО.