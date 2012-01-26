Янукович получил в Давосе полезную информацию

Для национальной экономики является очень актуальным использование альтернативных источников энергии, повышение энергоэффективности и диверсификация источников энергоснабжения.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время общения со СМИ после сессии «Энергетика ради экономического роста», которая состоялась в Давосе в рамках мероприятий Всемирного экономического форума, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. В.ЯНУКОВИЧ добавил, что газ занимает важное место среди энергоносителей, необходимых для эффективной работы нашей экономики.

Президент также сообщил, что в своем выступлении на сессии ВЭФ очертил виденье Украиной дальнейшего пути своего развития. «Шла дискуссия в целом, как развивается ситуация в мире, какие тенденции, прогнозы на ближайшие 5 лет, и, безусловно, как Украина видит свой путь», - сказал он.

Глава государства высоко оценил эффективность диалога, который ведется в Давосе в рамках ВЭФ, в первую очередь по вопросам энергобезопасности. «Убежден: этот диалог будет давать виденье на будущее - какое место будет занимать энергетический сектор в экономиках разных стран, какие будут тенденции, какие возобновляемые источники энергии будут развиваться. Безусловно, для нас эта информация очень полезна», - сказал Президент.