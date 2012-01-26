Янукович: Мы не собираемся ни с кем ругаться в газовых вопросах

Украина не намерена ни с кем ссориться, как в вопросах диверсификации источников поставок энергоресурсов в Украину, так и в создании газотранспортного консорциума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ журналистам в Давосе (Швейцария).

"Мы не собираемся ни с кем, условно говоря, ругаться. Мы хотим подойти к этому взвешенно, с умом, и таким образом, чтобы найти в нашем сотрудничестве, в партнерстве, выгоду для всех. Если речь идет о консорциуме, здесь ни о какой борьбе речь не идет", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы Украинского государства, речь идет об объединении усилий участников консорциума, которые бы имели возможность обеспечивать стабильную поставку определенных объемов газа в Европу, обеспечивать техническую надежность газотранспортной системы и находить ресурсы для модернизации ГТС.

"Мы знаем, что эта цена будет где-то 5-7 млрд. долл.", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

"А поскольку заинтересованы и поставщики газа и потребители, мы имеем в виду и Европу и Украину, у нас есть общий интерес, безусловно, мы будем договариваться на выгодных условиях", - добавил Президент.

Кроме того, он отметил, что Украина будет стремиться к достижению прозрачности эксплуатации ГТС, что означает ее надежность.