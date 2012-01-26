Власенко прикинул, когда будет решение Евросуда по Тимошенко

Предположительный срок вынесения решения по делу Юлии ТИМОШЕНКО Европейским судом по правам человека – май 2012 года.

Об этом в интервью еженедельнику Weekly.uaсообщил адвокат экс-премьера, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, Европейский суд, основываясь на жалобе Ю.ТИМОШЕНКО, уже поставил перед украинским правительством конкретные вопросы по делу. Время ответа истекает 23 марта. Среди этих вопросов есть, в частности, такой: считает ли правительство дело Ю.ТИМОШЕНКО политическим преследованием? И сейчас Европейский суд ждет ответа от правительства. Далее истцам (Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитникам) предоставляются четыре недели на дополнение иска с учетом изменения обстоятельств - новых событий в рамках слушания дела. «Юлия Владимировна не будет использовать весь этот срок, мы подадим дополнения буквально на второй-третий день. Далее у правительства будет еще месяц на ответ. И после этого Европейский суд должен вынести свой приговор», - объяснил С.ВЛАСЕНКО. По его словам, даже если украинская власть будет максимально затягивать время, Европейский суд может вынести решение уже в начале мая.

«Если дело будет признано политическим преследованием, это будет юридическим основанием для нашего Верховного Суда упразднить все предыдущие решения по этому делу и или отправить дело на повторное рассмотрение, или предложить новое решение, сегодня Верховный Суд такое право имеет. Невыполнение решения Европейского суда влечет за собой юридические последствия», - напомнил адвокат. При этом он признает, что другое уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, которое касается компании ЕЭСУ и сейчас направляется в суд, специально запущено для того, чтобы до решения Европейского суда Ю.ТИМОШЕНКО получила еще один срок, и не смогла выйти на волю.