"Батьківщина": Янукович заказал СБУ новую порцию фальсификата

Власть ускоряет судебное разбирательство дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно корпорации «Единые энергосистемы Украины», поскольку ожидает оправдательного решения Европейского суда по правам человека по газовому делу.

Об этом говорится в заявлении партии “Батьківщина”, текст которой передан агентству УНИАН.

В “Батьківщині” отметили, что по персональному заказу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА СБУ ускоряет передачу в суд «очередной порции некачественного полтико-уголовного фальсификата – дела по ЕЭСУ».

«Теперь так же по его приказу начинается очередной судебный блицкриг. Понятно, что в ближайшие месяцы Европейский суд по правам человека оправдает Юлию ТИМОШЕНКО по газовому делу, поскольку любому беспристрастному суду, независимому от ЯНУКОВИЧА, очевидно, что Юлия ТИМОШЕНКО невиновна и заключена безосновательно и незаконно», - отмечается в заявлении.

В партии отмечают, что оправдательное решение Европейского суда будет означать, что Ю.ТИМОШЕНКО должна быть немедленно освобождена.

«Именно поэтому режиму срочно необходим ускоренный и неправедный суд по делу ЕЭСУ, чтобы оставить ТИМОШЕНКО за решеткой», - отмечается в заявлении.

В “Батьківщині” убеждены, что дело ЕЭСУ такой же «политически мотивированный фальсификат», как и все предыдущие, и последующие.