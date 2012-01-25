ЕС не подпишет ассоциацию с Украиной до следующего саммита?

ЕС не подпишет Соглашение об ассоциации с Украиной до следующего саммита Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время евроатлантического форума «Украина и ЕС на пороге нового Соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия», который проходил в Киеве, исполнительный директор Европейского центра энерго-и ресурсосбережения (Лондон) Фридберт ПФЛЮГЕР.

«Из-за политических обстоятельств в Украине невозможно подписать это Соглашение до следующего саммита Украина-ЕС», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Евросоюзу не позволяет подписать это Соглашение недостаточный прогресс Украины в проведении политических и юридических реформ, ситуация с заключением лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, отсутствие желания бороться с коррупцией, проблемы со свободой слова.

«Эта позиция ЕС не изменится в ближайшем будущем без прогресса Украины и без освобождения ТИМОШЕНКО», - отметил Ф.ПФЛЮГЕР.