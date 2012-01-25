Попов говорит, что завтра Киевсовет намерен легализовать теневые сделки

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет о 150 млн. грн. теневого оборота средств от деятельности МАФов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в КГГА.

«Вопрос деятельности малых архитектурных форм – это теневой оборот средств в Киеве. За много лет – в размере как минимум 150 млн. грн.», - заявил А.ПОПОВ.

Он напомнил, что завтра на заседании Киевсовета будет рассматриваться вопрос, касающийся размещения и деятельности МАФов в городе.

«Завтра заседание Киевсовета, которое примет решение по легализации этих теневых сделок. И по голосованию депутатов вы поймете, у кого сегодня из депутатов бизнес, связанный на таких теневых схемах», - отметил председатель КГГА.

А.ПОПОВ также выразил убеждение, что в ближайшее время все эти средства от теневых сделок будут направлены в бюджет.