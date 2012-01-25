Регионалы хотят убедить ПАСЕ в "значительных достижениях саммита Украина - ЕС"

Представители провластных партий в украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы подготовили ряд поправок, направленных на смягчение текста резолюции относительно Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом депутатами от большинства в Верховной Раде подготовлено 6 поправок к проекту резолюции, который будет рассматриваться на сессии ПАСЕ в четверг, 26 января.

Одной из важнейших поправок, среди перечня, имеющегося в распоряжении УНИАН, является поправка, которая предлагает ПАСЕ отказаться от призыва к украинской власти изъять статью 364 и 365 из Уголовного кодекса Украины и от призыва отменить обвинительные приговоры, вынесенные по этим статьям.

Поправка предусматривает изложить этот призыв по-другому: “Ассамблея призывает власть должным образом изменить эти две статьи Уголовного кодекса в соответствии со стандартами Совета Европы”.

Еще одна поправка предусматривает смягчение пункта 5.6 проекта резолюции. Сейчас этим пунктом планируется выразить обеспокоенность многочисленными достойными доверия сообщениями о применении дисциплинарных мер и отстранении от должностей судей на основании жалоб Генеральной прокуратуры за вынесение приговоров вопреки требованиям прокуратуры.

Представленная провластными украинскими депутатами поправка предусматривает выразить “обеспокоенность сообщениями, обвиняющими в применении дисциплинарных мер к судьям на основании жалоб прокуратуры за принятые решения”.

Другой поправкой предусматривается отказаться от требования немедленно внести изменения в Конституцию Украины, с тем, чтобы изъять из избирательного законодательства нормы, запрещающие принимать участие в выборах кандидатам, которые имеют судебные приговоры за совершенные преступления, независимо от степени тяжести преступления.

Вместо этого, провластные депутаты предлагают, поскольку такие положения избирательного законодательства базируются на статье 76 Конституции, предложить Украине должным образом рассмотреть возможность их устранения в рамках конституционной реформы.

Кроме того, представители правящих сил в украинской делегации в ПАСЕ предлагают приветствовать “значительные достижения 15-го саммита Украина - ЕС относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС”.

“Особенно важно, что обе стороны признают, что Соглашение об ассоциации станет новым этапом развития договорных отношений Украины и ЕС, направленных на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию”, - предусматривается поправкой.

Кроме того, провластные депутаты предлагают ПАСЕ приветствовать принятие с участием оппозиции закона о выборах народных депутатов Украины и назвать это первым шагом на пути к единому избирательному законодательству в Украине.

Как сообщал УНИАН, 26 января сессия ПАСЕ рассмотрит проект резолюции относительно Украины. Регистрация поправок в Секретариате ПАСЕ завершается в 17.00 по киевскому времени.