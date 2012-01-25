Защитник уверяет, что Тимошенко требует только то, что гарантировано ей законом

Немецкие врачи официально обратились к Министерству иностранных дел Украины с просьбой предоставить допуск для обследования осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая сейчас содержится в Качановский колонии Харькова.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Серий ВЛАСЕНКО.

«Насколько мне известно, немецкая сторона готова в любой момент прибыть в Украину. Все соответствующие необходимые юридические действия совершены. Насколько я знаю, немецкая сторона обратилась к Министерству иностранных дел с такой заявкой, и сейчас все зависит от украинской стороны», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО, в соответствии с действующим законодательством, имеет право на врача, которому она доверяет.

«Это является грубым нарушением украинского закона о здравоохранении. Больной, который даже находится в местах лишения свободы, он имеет право на врача, которому доверяет, если соответствующего специалиста нет в медицинской части пенитенциарной службы. Они не имеют специалистов по проблемам спины в составе медицинской части Качановской колонии, поэтому они обязаны допустить того врача, которому доверяет ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что экс-премьер не против наличия в составе международной комиссии украинских врачей. «ТИМОШЕНКО не против участия украинских врачей в таком международном консилиуме, но она требует как человек, который имеет на это право, по закону, чтобы это были врачи, которым она доверяет», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО подтверждает свою готовность пройти полное медицинское обследование немецкими врачами, которые официально предложили свою помощь. «Юлия ТИМОШЕНКО тронута обращением немецких врачей, которые через посла Германии в Украине передали готовность оказать ей медицинскую помощь. Она благодарна правительству Германии и лично канцлеру Ангеле МЕРКЕЛЬ за принятое решение», - сказал С.ВЛАСЕНКО.