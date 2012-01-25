Чего хотят студенты - карьеры или заработков (опрос)

Украинские студенты относят к понятию «успех» самореализацию и материальное благополучие.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные социологического исследования Института Горшенина на тему «Современное студенчество Украины».

В частности, большинство украинских студентов (65,4%) вкладывают в понятие «успех» самореализацию. При этом каждый второй опрошенный отождествляет с успехом материальное благополучие (50,3%) и карьеру (48,9%).

Считают успехом наличие стабильности в жизни 44,2%, любви и дружбы – 43,3% респондентов.

При этом около четверти опрошенных вкладывают в понятие «успех» независимость и свободу (28,4%), а также – хороший брак (25,1%).

Ответ «другое» на этот вопрос дали 5,2% студентов Украины, а 1,6% затруднились ответить на этот вопрос.

Наиболее значимой ценностью в трудовой сфере для большинства украинских студентов (75,8%) является высокий заработок.

Перспективы карьерного роста представляют особенную ценность для 60,7% молодых людей, а для каждого второго студента (45,4%) имеет значение возможность творческой самореализации в работе.

Около трети респондентов (36,7%) ценят дружный коллектив, а для четверти (28,3%) важна работа по специальности.

При этом для 16,2% опрошенных важен социальный пакет, для 15,1% - хорошее руководство, для 14,3% - престижность труда, для 12,2% - известность кампании, ее репутация.

Каждый десятый студент (10,4%) ценит свободный график работы, 4,8% - щадящий режим работы, 3,5% - близость работы к дому.

Ответ «другое» на этот вопрос дали 3,2% молодых людей, а 1,5% затруднились ответить на него.

Большинство украинских студентов (75,6%) обычно проводят свободное время, встречаясь с друзьями. Каждый второй предпочитает читать газеты, журналы и книги (50,3%), играть в компьютерные игры, проводить время в Интернете (48,6%), слушать музыку, радио (48,2%), посещать кинотеатры (47,2%).

40,1% опрошенных предпочитают в свободное время гулять на свежем воздухе, 39,4% - заниматься домашними делами, 35,1% - посещать кафе, бары, рестораны, 33,8% - посещать театры, концерты, выставки.

Занимаются спортом в свободное время 30,7% респондентов, а 28,1% - посещают клубы и дискотеки.

Около четверти украинских студентов проводят свободное время дома перед телевизором (26,9%), а также самостоятельно занимаются повышением своего уровня знаний (25,2%).

При этом 22,4% респондентов предпочитают в свободное время уделять внимание своему хобби, а каждый десятый (10,7%) посещает церковь, религиозную общину.

Ответ «другое» на данный вопрос предпочли 2,6% украинских студентов, а 1,3% затруднились с ответом.

Подавляющее большинство студентов (86,6%) удовлетворены отношениями с родителями. Из них 61,2% предпочли ответ «полностью удовлетворен», а 25,4% - «скорее удовлетворен». При этом 8,6% молодых людей недовольны отношениями с родителями. Из них ответ «скорее не удовлетворен» выбрали 5,2%, «полностью не удовлетворен» - 3,4%. Затруднились ответить на данный вопрос 4,8% респондентов.

Также подавляющее большинство студентов Украины (84,9%) удовлетворены отношениями со своими друзьями. Из них 45,1% выбрали ответ «полностью удовлетворен», 39,8% - «скорее удовлетворен». При этом каждого десятого респондента (10,6%) отношения с друзьями не удовлетворяют. Из них ответ «скорее не удовлетворен» предпочли 7,1%, «полностью не удовлетворен» - 3,5%. Затруднились ответить на этот вопрос 4,5% опрошенных.

Институт Горшенина проводил социологическое исследование на тему «Современное студенчество Украины» с 9 по 20 января. Опрошено 1200 студентов высших учебных заведений в городах-миллиониках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,9%.