Тимошенко доверится немецким врачам

Экс-премьер-министр, лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО подтверждает свою готовность пройти полное медицинское обследование немецкими врачами, которые официально предложили свою помощь.

Об этом заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батькивщина”.

«Юлия ТИМОШЕНКО тронута обращением немецких врачей, которые через посла Германии в Украине передали готовность оказать ей медицинскую помощь. Она благодарна правительству Германии и лично канцлеру Ангеле МЕРКЕЛЬ за принятое решение», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Кроме того, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО соглашается на то, чтобы вместе с немецкими специалистами в комиссию вошли и украинские врачи, которым она доверяет.

«Но не те, которые обесчестили себя участием в лживых минздравовских комиссиях, а настоящие опытные врачи, например, профессор-нейрохирург Николай ПОЛИЩУК. Понятно, что Юлия ТИМОШЕНКО, как и какой-либо человек, доверяет тем специалистам, которые помнят клятву Гиппократа, а не исполняют все прихоти ЯНУКОВИЧА», - добавил защитник.